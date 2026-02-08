الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة

حقق زيسكو يونايتد الزامبي مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك اليوم الأحد بهدف دون رد ليكتب أول انتصار له في مشواره في الكونفدرالية.

واستضاف زيسكو منافسه الزمالك في ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الخامسة من الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل أمين هيفر هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وفي الوقت ذاته انتصر كايزر تشيفز على المصري في جنوب إفريقيا بهدفين لهدف.

بتلك النتائج تصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ10 نقاط يليه الزمالك بثماني نقاط ثم المصري بسبع نقاط وأخيرا زيسكو بثلاث نقاط.

ويستضيف الزمالك منافسه كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة في القاهرة.

فيما يستضيف المصري منافسه زيسكو.

ويحتاج الزمالك للفوز في اللقاء الأخير للتأهل لربع النهائي دون النظر لأي اعتبارات أخرى، أما أي تعثر مع انتصار المصري فقد يتسبب في توديعه للبطولة.

ملخص اللقاء

بدأ معتمد جمال المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد الخضري- حسام عبد المجيد- محمود حمدي "الونش"- محمد إبراهيم

الوسط: محمد إسماعيل- يوسف وائل- أحمد حمدي

الهجوم: أحمد شريف- ناصر منسي- عدي الدباغ

وبدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وكاد يتسبب المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك في استقبال هدفا مبكرا لكنه أنقذ الكرة وأخرجها إلى خارج الملعب.

وسدد محمد إسماعيل كرة تصدى لها حارس زيسكو.

وكاد زيسكو يسجل هدفا في الدقيقة 41 لكن رأسيته مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته بين شوطي المباراة بمشاركة محمد شحاتة بدلا من يوسف وائل.

وسجل زيسكو هدفا في الدقيقة 57 عن طريق أبراهام سيناكومبو ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وعقب ثلاث دقائق فقط تسبب أحمد الخضري في حصول زيسكو على ركلة جزاء عقب عرقلته للاعب الفريق الزامبي.

ومنها سجل أمين هيفر الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وأجرى الزمالك مباشرة تبديلين بمشاركة محمد السيد والسيد أسامة بدلا من أحمد حمدي ومحمد إبراهيم.

وعقب 10 دقائق شارك أحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من أحمد شريف.

وضغط الزمالك بحثا عن التعادل لكن دون خطورة حقيقية على المرمى وشارك محمد حمد بدلا من محمد إسماعيل في الدقيقة 84.

وكاد حسام عبد المجيد يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة لتنتهي المباراة بفوز زيسكو.