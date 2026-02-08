تشكيل بيراميدز - مروان حمدي يقود الهجوم أمام ريفرز يونايتد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء اليوم على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - حامد حمدان.

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أحمد الشناوي وزياد هيثم وعودة فاخوري وباسكال فيري وكريم حافظ وناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة" ومحمود زلاكا.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.