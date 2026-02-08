انتهت الكونفدرالية - كايزر تشيفز (2)-(1) المصري.. نهاية المباراة
الأحد، 08 فبراير 2026 - 15:02
كتب : FilGoal
يحل المصري ضيفا على كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
------------------------
نهاية المباراة
ق85 إصابة محمود حمدي
ق60 هدف ثاني لكايزر تشيفز عن طريق مكارثي
ق57 جوووول دغموم
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39 هدف أول فلافيو سيلفا من ركلة جزاء
ق38 اعتراضات مستمرة بسبب ركلة الجزاء
ق32 ركلة جزاء لكايزر تشيفز واعتراضات بالجملة
انطلاق المباراة
