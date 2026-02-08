انتهت الكونفدرالية - كايزر تشيفز (2)-(1) المصري.. نهاية المباراة

الأحد، 08 فبراير 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري - كايزر تشيفز

يحل المصري ضيفا على كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------------

نهاية المباراة

ق85 إصابة محمود حمدي

ق60 هدف ثاني لكايزر تشيفز عن طريق مكارثي

ق57 جوووول دغموم

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 هدف أول فلافيو سيلفا من ركلة جزاء

ق38 اعتراضات مستمرة بسبب ركلة الجزاء

ق32 ركلة جزاء لكايزر تشيفز واعتراضات بالجملة

انطلاق المباراة

المصري الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. إنقاذ رائع 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 9 دقيقة | الدوري المصري
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه 14 دقيقة | ميركاتو
نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس 14 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة 32 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522976/انتهت-الكونفدرالية-كايزر-تشيفز-2-1-المصري-نهاية-المباراة