انتهت الكونفدرالية - كايزر تشيفز (2)-(1) المصري.. نهاية المباراة

خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس

بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة