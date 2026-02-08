استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 08 فبراير 2026 - 15:02
كتب : FilGoal
يحل المصري ضيفا على كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
------------------------
نهاية الشوط الأول
ق39 هدف أول فلافيو سيلفا من ركلة جزاء
ق38 اعتراضات مستمرة بسبب ركلة الجزاء
ق32 ركلة جزاء لكايزر تشيفز واعتراضات بالجملة
انطلاق المباراة
