استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول

يحل المصري ضيفا على كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كايزر تشيفز.

نهاية الشوط الأول

ق39 هدف أول فلافيو سيلفا من ركلة جزاء

ق38 اعتراضات مستمرة بسبب ركلة الجزاء

ق32 ركلة جزاء لكايزر تشيفز واعتراضات بالجملة

انطلاق المباراة