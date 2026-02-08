مباشر الكونفدرالية – زيسكو (1) - (0) الزمالك.. الفارس الأبيض يخسر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي زيسكو والزمالك التي تقام في خامس جولات الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

نهاية المباراة بانتصار مفاجئ لزيسكو بهدف دون رد.

ق90+3: رأسية قوية من حسام عبد المجيد ارتطمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: تسديدة من ناصر منسي مرت بجوار الملعب.

ق84: تبديل خامس للزمالك بمشاركة محمد حمد بدلا من محمد إسماعيل.

ق74: تبديل رابع للزمالك بمشاركة إيشو وخروج أحمد شريف.

ق63: تبديلان للزمالك بمشاركة محمد السيد والسيد أسامة بدلا من أحمد حمدي ومحمد إبراهيم.

ق61: هدف أول لأصحاب الأرض من ركلة جزاء عن طريق أمين هيفر.

ق60: ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد عرقلة الخضري للاعب زيسكو.

ق57: جول؟ لا لا، زيسكو سجل هدفا عن طريق أبراهام سيناكومبو ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل بين الشوطين بمشاركة محمد شحاتة بدلا من يوسف وائل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق41: رأسية قوية من لاعب زيسكو غير المراقب لكن تسديدته ذهبت أعلى مرمى الزمالك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق24: إصابة المهدي سليمان عقب تصديه للكرة واصطدامه بمهاجم زيسكو.

ق11: تسديدة من محمد إسماعيل مرت بجوار المرمى.

ق7: المهدي سليمان يخطئ في تشتيت الكرة ولكنه صحح خطأه وذهبت الكرة لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.