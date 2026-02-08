مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. الشوط الثاني
الأحد، 08 فبراير 2026 - 15:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي زيسكو والزمالك التي تقام في خامس جولات الكونفدرالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق41: رأسية قوية من لاعب زيسكو غير المراقب لكن تسديدته ذهبت أعلى مرمى الزمالك.
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.
ق24: إصابة المهدي سليمان عقب تصديه للكرة واصطدامه بمهاجم زيسكو.
ق11: تسديدة من محمد إسماعيل مرت بجوار المرمى.
ق7: المهدي سليمان يخطئ في تشتيت الكرة ولكنه صحح خطأه وذهبت الكرة لخارج الملعب.
انطلاق المباراة.
