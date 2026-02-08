بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

رد كول بالمر لاعب تشيلسي على أنباء رحيله عن تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة رغبة منه في العودة إلى مدينة مانشستر.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وأثيرت بعض الأنباء في مختلف وسائل الإعلام الإنجليزي حول رغبة بالمر في الرحيل عن تشيلسي لعدم تأقلمه مع المعيشة في لندن ورغبته في العودة إلى مدينته مانشستر.

وتحدث بالمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "الكل يحب الهراء أليس كذلك؟ لا انتباهي لتلك الأنباء".

وأكمل "أنت ترى بعض الأمور، لكنني أتيت من مكان قوي على أي حال، لذلك لا أهتم بما يثار".

وارتبط اسم بالمر بالعودة إلى مانشستر ولكن الشق الأحمر فيها تلك المرة وليس الأزرق وذلك بالانضمام إلى يونايتد وليس سيتي.

ويعد بالمر من ناشئي مانشستر سيتي قبل الرحيل عنه صوب تشيلس في صيف عام 2023.

ويرتبط اللاعب الإنجليزي صاحب الـ23 عاما بعقد مع تشيلسي يمتد حتى سنة 2030.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي بالمر
نرشح لكم
الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري روسينيور: سعيد لـ بالمر.. ولا يوجد بداية أفضل من ذلك لي مع تشيلسي
أخر الأخبار
الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. رشدان ينضم إلى فاركو 33 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - كايزر تشيفز (2)-(1) المصري.. هدف جديد ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية – زيسكو (1) - (0) الزمالك.. هدف أول من ركلة جزاء ساعة | الكرة الإفريقية
الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522973/بالمر-يرد-على-أنباء-رحيله-عن-تشيلسي