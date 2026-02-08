بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي

رد كول بالمر لاعب تشيلسي على أنباء رحيله عن تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة رغبة منه في العودة إلى مدينة مانشستر.

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

وأثيرت بعض الأنباء في مختلف وسائل الإعلام الإنجليزي حول رغبة بالمر في الرحيل عن تشيلسي لعدم تأقلمه مع المعيشة في لندن ورغبته في العودة إلى مدينته مانشستر.

وتحدث بالمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "الكل يحب الهراء أليس كذلك؟ لا انتباهي لتلك الأنباء".

وأكمل "أنت ترى بعض الأمور، لكنني أتيت من مكان قوي على أي حال، لذلك لا أهتم بما يثار".

وارتبط اسم بالمر بالعودة إلى مانشستر ولكن الشق الأحمر فيها تلك المرة وليس الأزرق وذلك بالانضمام إلى يونايتد وليس سيتي.

ويعد بالمر من ناشئي مانشستر سيتي قبل الرحيل عنه صوب تشيلس في صيف عام 2023.

ويرتبط اللاعب الإنجليزي صاحب الـ23 عاما بعقد مع تشيلسي يمتد حتى سنة 2030.