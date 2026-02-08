فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي
الأحد، 08 فبراير 2026 - 13:59
كتب : FilGoal
اعترف جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام أن فريقه قد يجد نفسه مجبرا على التواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي وذلك عقب الهزيمة من مانشستر يونايتد بهدفين دون رد مساء أمس السبت.
ولم يحقق توتنام الفوز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتصاره على كريستال بالاس في شهر ديسمبر الماضي.
ويحتل توتنام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة بفارق ست نقاط عن وست هام صاحب أول مراكز الهبوط وللأخير مباراة أقل.
وبسؤاله هل توتنام أصبح يتواجد في مراكز الهبوط قال: "الأمر يعتمد على كيفية رؤيتك للأمور في الحياة، والواقع يقول بالنظر للنتائج إننا نعاني كثيرا".
وواصل الحارس الإيطالي حديثه "انتصاران فقط في آخر 16 مباراة لنا أمر غير مقبول في هذا النادي".
واستدرك "لكننا لا يجب أن ننسيى كيف إننا نحاول أن ندفع أنفسنا في الظروف الصعبة، هذا هو الواقع".