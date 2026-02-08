فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي

اعترف جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام أن فريقه قد يجد نفسه مجبرا على التواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي وذلك عقب الهزيمة من مانشستر يونايتد بهدفين دون رد مساء أمس السبت.

ولم يحقق توتنام الفوز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتصاره على كريستال بالاس في شهر ديسمبر الماضي.

ويحتل توتنام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة بفارق ست نقاط عن وست هام صاحب أول مراكز الهبوط وللأخير مباراة أقل.

وبسؤاله هل توتنام أصبح يتواجد في مراكز الهبوط قال: "الأمر يعتمد على كيفية رؤيتك للأمور في الحياة، والواقع يقول بالنظر للنتائج إننا نعاني كثيرا".

وواصل الحارس الإيطالي حديثه "انتصاران فقط في آخر 16 مباراة لنا أمر غير مقبول في هذا النادي".

واستدرك "لكننا لا يجب أن ننسيى كيف إننا نحاول أن ندفع أنفسنا في الظروف الصعبة، هذا هو الواقع".

