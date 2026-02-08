تشكيل المصري - صلاح محسن يقود الهجوم أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري عن التشكيل الرسمي للفريق وذلك لمواجهة كايزر تشيفز.

ويواجه المصري نظيره كايزر تشيفز في إطار الجولة الخامسة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

ويقع كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

وجاء التشكيل الرسمي للمصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد منصور - محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي

خط الوسط: محمود حمادة – حسن علي - عميد صوافطة

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن - منذر طمين

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومصطفى العش وعمر الساعي وميدو جابر وأحمد أشرف وكينجسلي أيدو ومحمد الشامي.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.