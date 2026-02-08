تشكيل المصري - صلاح محسن يقود الهجوم أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

الأحد، 08 فبراير 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الزمالك - المصري

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري عن التشكيل الرسمي للفريق وذلك لمواجهة كايزر تشيفز.

ويواجه المصري نظيره كايزر تشيفز في إطار الجولة الخامسة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 8 فبراير 2026.. ليفربول يستضيف سيتي والزمالك والمصري وبيراميدز الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة المصري يرفض قرار رابطة الأندية بشأن موعد مباراة وادي دجلة

ويقع كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

وجاء التشكيل الرسمي للمصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد منصور - محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي

خط الوسط: محمود حمادة – حسن علي - عميد صوافطة

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - صلاح محسن - منذر طمين

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومصطفى العش وعمر الساعي وميدو جابر وأحمد أشرف وكينجسلي أيدو ومحمد الشامي.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الكونفدرالية الإفريقية المصري البورسعيدي
نرشح لكم
استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. الشوط الثاني الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو تشكيل الزمالك – ناصر منسي والمهدي سليمان أساسيان ضد زيسكو دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي ياسين مرعي: الأهلي قطع شوطا كبيرا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 8 فبراير 2026.. ليفربول يستضيف سيتي والزمالك والمصري وبيراميدز محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. رشدان ينضم إلى فاركو دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية - كايزر تشيفز (1)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل ساعة | الدوري المصري
بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522966/تشكيل-المصري-صلاح-محسن-يقود-الهجوم-أمام-كايزر-تشيفز-في-الكونفدرالية