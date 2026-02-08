ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط

تقدم ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية بالاعتذار عن تصريحاته بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.

وكان ثروت سويلم أكد في "بودكاست" على استحالة تتويج بيراميدز بلقب دوري الموسم الماضي وأن الأمر انتهى بغض النظر عن القضية الموجودة في المحكمة الرياضية.

وقال ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية عبر قناة dmc: "أعترف أن هذا خطأ مني، وكل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز".

وتابع "أعتذر لكل من فهم تصريحاتي بشكل خاطيء وبالتأكيد جانبني الصواب في ذلك".

وشدد "اتحاد الكرة ورابطة الأندية لا يتدخلون في نتائج أو عقوبات، وهناك لجنة مسابقات تدير الأمر".

وكشف ثروت سويلم "من المستحيل إلغاء الهبوط هذا الموسم أو خوض مسابقة الموسم المقبل بـ 24 ناديا، هذا الأمر سيؤثر بالسلب على الكرة المصرية وبالتأكيد لن يحدث".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته "هدفنا الوصول إلى 18 ناديا في الدوري عام 2027، وقرعة الدور الثاني من الدوري ستكون في حضور الأندية لمجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على مراكز الهبوط".