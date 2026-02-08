ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط

الأحد، 08 فبراير 2026 - 11:01

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - ثروت سويلم

تقدم ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية بالاعتذار عن تصريحاته بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.

وكان ثروت سويلم أكد في "بودكاست" على استحالة تتويج بيراميدز بلقب دوري الموسم الماضي وأن الأمر انتهى بغض النظر عن القضية الموجودة في المحكمة الرياضية.

وقال ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية عبر قناة dmc: "أعترف أن هذا خطأ مني، وكل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز".

أخبار متعلقة:
الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهتين بربع نهائي كأس مصر بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر

وتابع "أعتذر لكل من فهم تصريحاتي بشكل خاطيء وبالتأكيد جانبني الصواب في ذلك".

وشدد "اتحاد الكرة ورابطة الأندية لا يتدخلون في نتائج أو عقوبات، وهناك لجنة مسابقات تدير الأمر".

وكشف ثروت سويلم "من المستحيل إلغاء الهبوط هذا الموسم أو خوض مسابقة الموسم المقبل بـ 24 ناديا، هذا الأمر سيؤثر بالسلب على الكرة المصرية وبالتأكيد لن يحدث".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته "هدفنا الوصول إلى 18 ناديا في الدوري عام 2027، وقرعة الدور الثاني من الدوري ستكون في حضور الأندية لمجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على مراكز الهبوط".

الدوري المصري اتحاد الكرة رابطة الأندية ثروت سويلم
نرشح لكم
أفشة: لا أعلم مصيري الموسم المقبل.. ونصحت إمام عاشور بالتركيز في عمله فقط رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وليد صلاح الدين: إمام عاشور حصل على إجازة لأداء العمرة خبر في الجول – بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إنبي لاستعارة محمد حمدي جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم أحمد الشيخ
أخر الأخبار
سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
أفشة: لا أعلم مصيري الموسم المقبل.. ونصحت إمام عاشور بالتركيز في عمله فقط 25 دقيقة | الدوري المصري
آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف ملامح قائمة البرازيل في كأس العالم 2026 44 دقيقة | في المونديال
فريق نبيل عماد.. الشرق الأوسط: النجمة يقرر إقالة ماريو سيلفا 46 دقيقة | سعودي في الجول
رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد ساعة | الكرة الأوروبية
ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط ساعة | الدوري المصري
آس: ريال مدريد يضع فيتينيا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522958/ثروت-سويلم-أعتذر-عن-تصريحاتي-بشأن-تتويج-بيراميدز-بالدوري-ومن-المستحيل-إلغاء-الهبوط