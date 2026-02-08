رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد

الأحد، 08 فبراير 2026 - 11:03

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - وست هام

يواجه إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي رقم سلبي على ملعب أنفيلد قبل مواجهة ليفربول اليوم بالدوري الإنجليزي.

وخاض هالاند على ملعب أنفيلد 3 مباريات ولم ينجح في تسجيل أهداف مطلقا على معقل الريدز.

ويبحث اليوم اللاعب النرويجي أن يكسر هذا الرقم السلبي ويسجل أولى أهدافه على ملعب أنفيلد.

وواجه هالاند ليفربول على ملعب أنفيلد في 4 مناسبات 3 منها مع مانشستر سيتي ومرة واحدة مع سالزبورج النمساوي.

وتعرض خلال الـ4 مباريات للهزيمة في 3 مرات وتعادل في مناسبة واحدة ولم يسجل أهداف على ملعب أنفيلد.

ويمتلك اللاعب في إجمالي المباريات أمام ليفربول أرقاما سلبية، حيث واجه ليفربول في 9 مباريات بمختلف المسابقات.

ونجح هالاند من تحقيق الانتصار في مرتين وتعرض للهزيمة 6 مناسبات والتعادل سيطر على مباراتين.

ويستعد مانشستر سيتي اليوم لمواجهة نظيره ليفربول في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 14 انتصار و5 تعادلات و5 هزائم.

ويقع ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول مانشستر سيتي إيرلينج هالاند
