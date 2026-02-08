رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري

كشف عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد الأردني كواليس صفقة انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع عوده فاخوري قادما من الحسين إربد الأسبوع الماضي.

وقال عامر أبو عبيد رئيس نادي الحسين إربد الأردني عبر قناة dmc: "عودة فاخوري لاعب يحب كرة القدم ووجهة نظري من يحب كرة القدم يمنحك الأداء الأفضل، وهو لاعب خلوق جدا داخل وخارج الملعب وأبدع في الدوري الأردني ومنتخب الأردن".

وتابع "مفاوضات رحيل فاخوري كانت ماراثونية وكان لدينا أكثر من عرض، أشكر سيد عبد الحفيظ على تواجده في الأردن ونشكر الأهلي على الاحترافية، واللاعب كانت لديه عروض من كرواتيا ومصر والسعودية والأولوية له كانت في اللعب".

وأوضح رئيس نادي الحسين إربد "أتوقع أن اللاعب اختار عدم الانتقال إلى الأهلي بسبب صغر سنه وخوفه من التعرض للضغوط في ذلك التوقيت لذلك اختار بيراميدز، وللعلم هو تعب كثيرا للاختيار بين العرضين بعد استبعاد باقي العروض المطروحة".

وأوضح "كنا على تواصل مع الأهلي حتى آخر أيام قبل إتمام الصفقة، والأهلي ربما قرر إيقاف المفاوضات بعد علمه بموافقة اللاعب على عرض بيراميدز".

وكشف أبو عبيد "عرض بيراميدز كان أقل من عرض الأهلي بقليل، الأمر لم يكن ماديا لكن الأولوية للاعب كانت المشاركة، وأتوقع أن والده نصحه بالانتقال إلى بيراميدز للحصول على فرصة أكبر".

وشدد "بيراميدز لم ينسحب من الصفقة مثلما أثير، النادي كان ملتزم الصمت فقط لدراسة العرض من الناحية القانونية".

واختتم عامر أبو عبيد تصريحاته "النادي الأهلي كبير وعريق وأي شخص يتمنى التعامل معه، وسعيد جدا بالتواصل مع ناديي الأهلي وبيراميدز".

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.