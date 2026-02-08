آس: ريال مدريد يضع فيتينيا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي

الأحد، 08 فبراير 2026

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ يخطط لصفقات الموسم الجديد من الآن لتعزيز صفوف الفريق الملكي.

وكشفت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي القادم هو التعاقد مع فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان.

وسيواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في حسم صفقة فيتينيا حيث يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية للمدرب لويس إنريكي وينتهي عقده صيف 2029.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن الهدف الثاني لريال مدريد هو التعاقد مع كيث سميث لاعب ألكمار الهولندي، حيث يعتبر أحد المواهب المميزة القادمة في عالم كرة القدم.

وينتهي عقد اللاعب الهولندي مع ألكمار صيف 2028 وسوف تنطلق مفاوضات ريال مدريد مع الفريق الهولندي خلال الأيام القادمة لحسم الأمور سريعا.

وخاض فيتينيا مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي 31 مباراة تمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 أهداف.

وشارك كيث سميث مع ألكمار الموسم الحالي في 31 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 5 مثلهم.

ويستعد ريال مدريد اليوم الأحد لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب "ميستايا" معقل الخفافيش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

ريال مدريد فيتينيا الدوري الإسباني
