مواعيد مباريات الأحد 8 فبراير 2026.. ليفربول يستضيف سيتي والزمالك والمصري وبيراميدز

الأحد، 08 فبراير 2026 - 10:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي - ليفربول

يشهد اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

دوري أبطال إفريقيا

يحل بيراميدز ضيفا على ريفيرز يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 3.

الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف كايزر تشيفز فريق المصري في نفس التوقيت بنفس المجموعة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش ضيفا على ليفربول بقيادة محمد صلاح.

ويستضيف ملعب أنفيلد اللقاء في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة المقامة على ميستايا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على ساسولو في تمام السابعة مساء.

بينما يستضيف يوفنتوس فريق لاتسيو.

الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في قمة المسابقة.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

