ياسين مرعي: الأهلي قطع شوطا كبيرا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا

كشف ياسين مرعي لاعب النادي الأهلي أن الفريق قطعا شوطا كبيرا نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بضمان التأهل للدور القادم.

وقال ياسين مرعي للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعداء بتأهل الفريق للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، كنا نسعى لتحقيق الانتصار لكن الأهم هو التأهل للدور القادم".

وواصل "نجحنا في قطع شوط كبير نحو تحقيق البطولة التي نسعى للحصول عليها بضمان التأهل في انتظار المباراة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة وهو ما يسعى إليه اللاعبون بقوة خلال المرحلة المقبلة".

وأتم "جميع المباريات بدوري أبطال إفريقيا تكون في غاية الصعوبة والفريق يستعد لكل مباراة بشكل جيد على الرغم من ضغط المباريات لكننا اعتدنا على هذه الظروف ونعد الجماهير بتقديم الأفضل في المباريات القادمة".

وتعادل الأهلي بالأمس مع شبيبة القبائل بدون أهداف في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.

وكان الجيش الملكي فاز في نفس الجولة على يانج أفريكانز بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.

