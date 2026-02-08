الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد

الأحد، 08 فبراير 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليون

خسر نانت من منافسه ليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة بشكل أساسي قبل أن يخرج بين الشوطين ويدخل يوسف العربي بدلا منه.

وسجل بافل شولك الهدف الوحيد في الدقيقة 25 من صناعة أفونسو موريرا.

وحصل إندريك على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية قبل أن يتم طرده في الدقيقة 61.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر نانت في بطولة الدوري الفرنسي إذ خسر من نادي باريس ونيس ولوريون وليون.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة تواليا باحتساب جميع البطولات إذ خسر من في بطولة كأس فرنسا 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وسيلعب نانت ضد خصمه موناكو في الجولة المقبلة يوم الجمعة القادم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد نانت عند النقطة 14 في المركز الـ 16.

ويلعب صاحب المركز الـ 16 مباراتين فاصلتين لتجنب الهبوط.

بينما ارتفع رصيد ليون للنقطة 42 في المركز الثالث.

ليون الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
