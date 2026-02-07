الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
يعود الأهلي لاستكامل مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما ضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.
ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي
ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري.
وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير.
ويحتضنها استاد برج العرب في الإسكندرية.
وتنطلق في تمام الخامسة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
