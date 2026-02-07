وليد صلاح الدين: إمام عاشور حصل على إجازة لأداء العمرة

السبت، 07 فبراير 2026 - 23:33

كتب : عمرو عبد المنعم

مران الأهلي - إمام عاشور

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن طلب إمام عاشور لاعب الفريق حصوله على يوم إجازة.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة ناديه: "إمام عاشور طلب الحصول على يوم إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على ذلك".

وأضاف "عندما يعود إمام من العمرة سينفذ التدريبات التي سيتخلف عنها أثناء السفر في يوم سيتدرب فيه على فترتين".

ويقضي إمام عاشور حاليا فترة تدريب بشكل منفرد تنفيذا لعقوبة الأهلي عليه.

وقرر الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب التخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

