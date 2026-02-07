إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور

كشف إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، عن حاجته للتطور الفترة القادمة من أجل العودة بالفريق لطريق الانتصارات.

ويأتي ذلك بعدما تعرض نيوكاسل لهزيمة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيدي هاو في المؤتمر الصحفي: "هناك حقيقة قاسية بالنسبة لي وهي أن علي التفكير كثيرا وبجدية في نفسي، وأحتاج إلى العمل بشكل أفضل وبذل المزيد وإيجاد حلول ويجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة عما ترونه داخل الملعب".

وواصل "أشعر دائمًا بالضغط لذا فهذا الأمر لا يهمني كثيرا فالضغط الذي أضعه على نفسي لا يمكن أن يكون أشد من الذي أمر به، ومن الواضح أنني لا أؤدي عملي بالشكل الكافي".

وأتم "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا ولا يمكن إنكار ذلك اليوم علينا أن نتحمل المسؤولية كاملة".

وسجل ثلاثية برينتفورد كل من فيتالي جانليت في الدقيقة 37 وأيجور تياجو عند الدقيقة 45 وألسانا واتارا في الدقيقة 84 بينما أحرز هدفين نيوكاسل سفين بوتمان في الدقيقة 24 وبرونو جيمارايش بالدقيقة 79.

وبهذا الانتصار رفع برينتفورد رصيده للنقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 33 في المركز 12 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.