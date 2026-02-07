إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور

السبت، 07 فبراير 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

كشف إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، عن حاجته للتطور الفترة القادمة من أجل العودة بالفريق لطريق الانتصارات.

ويأتي ذلك بعدما تعرض نيوكاسل لهزيمة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيدي هاو في المؤتمر الصحفي: "هناك حقيقة قاسية بالنسبة لي وهي أن علي التفكير كثيرا وبجدية في نفسي، وأحتاج إلى العمل بشكل أفضل وبذل المزيد وإيجاد حلول ويجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة عما ترونه داخل الملعب".

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل الثأر لن يكون سهلا.. مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة باكتساح نيوكاسل إصابة بيرناردو سيلفا تبعده عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة

وواصل "أشعر دائمًا بالضغط لذا فهذا الأمر لا يهمني كثيرا فالضغط الذي أضعه على نفسي لا يمكن أن يكون أشد من الذي أمر به، ومن الواضح أنني لا أؤدي عملي بالشكل الكافي".

وأتم "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا ولا يمكن إنكار ذلك اليوم علينا أن نتحمل المسؤولية كاملة".

وسجل ثلاثية برينتفورد كل من فيتالي جانليت في الدقيقة 37 وأيجور تياجو عند الدقيقة 45 وألسانا واتارا في الدقيقة 84 بينما أحرز هدفين نيوكاسل سفين بوتمان في الدقيقة 24 وبرونو جيمارايش بالدقيقة 79.

وبهذا الانتصار رفع برينتفورد رصيده للنقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 33 في المركز 12 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي إيدي هاو
نرشح لكم
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522942/إيدي-هاو-لا-أؤدي-عملي-بالشكل-الكافي-وأحتاج-للتطور