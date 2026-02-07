جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي
السبت، 07 فبراير 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
حرص جمهور فريق فرايبورج الألماني على إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي في حادثة بورسعيد عام 2012.
ورفع جمهور فرايبورج لافتة تحمل شعاء النادي الأهلي وعليها رقم 74 وذلك خلال مباراة فريقها اليوم في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن.
واعتاد جمهور فرايبورج على إحياء ذكرى جمهور شهداء الأهلي في السنوات الماضية.
وحلت ذكرى شهداء الأهلي في يوم 1 فبراير الجاري.
وفاز فرايبورج على بريمن بهدف دون رد في الجولة 21 من الدوري الألماني.
ليرفع رصيده إلى النقطة 30 في المركز السابع.
نرشح لكم
كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري تقرير: روما يفاوض ديبالا وبيليجريني لتجديد العقد بشرط خاص روسينيور: سعيد لـ بالمر.. ولا يوجد بداية أفضل من ذلك لي مع تشيلسي