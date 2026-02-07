جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي

السبت، 07 فبراير 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي

حرص جمهور فريق فرايبورج الألماني على إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي في حادثة بورسعيد عام 2012.

ورفع جمهور فرايبورج لافتة تحمل شعاء النادي الأهلي وعليها رقم 74 وذلك خلال مباراة فريقها اليوم في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن.

واعتاد جمهور فرايبورج على إحياء ذكرى جمهور شهداء الأهلي في السنوات الماضية.

وحلت ذكرى شهداء الأهلي في يوم 1 فبراير الجاري.

وفاز فرايبورج على بريمن بهدف دون رد في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ليرفع رصيده إلى النقطة 30 في المركز السابع.

