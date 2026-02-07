كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية

عبر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي عن غضبه الشديد من أداء الفريق بالموسم الحالي والإصابات على الرغم من تحقيق الفوز أمام جنوى.

وحقق نابولي انتصارا ثمينا أمام جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات لـDAZN: "نحن نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية إذا كنا جميعا أشخاصا أذكياء فعلينا أن نجري بعض المراجعات والتفكير في تركيبة الفريق".

وواصل "في الحقيقة أننا لا نستطيع الاعتماد على لاعبي الأكاديمية مقارنة بالفرق الآخرى، نمتلك برأيي قائمة محدودة العدد إضافة إلى الإصابات طويلة الأمد مثل دي بروين ولوكاكو مع أنجيسا الذين لم يتمكنوا من التعافي بعد ثم جاءت جراحة جيلمور وإصابة دي لورينزو والآن ماكتوميناي".

وأردف "الآن علينا لملمة ما تبقى فسنواجه كومو في كأس إيطاليا ونرغب في مواصلة المشوار، حصل كومو على راحة ولم يلعب أمام ميلان وستكون مباراة صعبة للغاية".

وأتم "لا أعلم إن كان ماكتوميناي قادرا على التعافي نأمل ذلك".

وسجل راسموس هويلوند (2) وسكوت مكتوميناي أهداف نابولي، بينما أحرز روسلان مالينوفسكي ولورينزو كولومبو ثنائية جنوى.

وافتتح مالينوفسكي النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

ثم تعادل هويلوند في الدقيقة 20، وبعد دقيقة واحدة تقدم مكتوميناي لفريق الجنوب.

وعاد كولومبو ليحرز هدف التعادل لجنوى.

وحصل جوان جيسوس مدافع نابولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 قبل أن يحصل على الإنذار الثاني ويطرد في الدقيقة 76.

تمكن أنطونيو فيرجارا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ونفذها هويلوند بنجاح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 49 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف الذي لم يلعب مباراة الجولة بعد.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة 23 في المركز الـ 14.

