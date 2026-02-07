في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90

فاز نابولي على منافسه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل راسموس هويلوند (2) وسكوت مكتوميناي أهداف نابولي، بينما أحرز روسلان مالينوفسكي ولورينزو كولومبو ثنائية جنوى.

وافتتح مالينوفسكي النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

ثم تعادل هويلوند في الدقيقة 20، وبعد دقيقة واحدة تقدم مكتوميناي لفريق الجنوب.

وعاد كولومبو ليحرز هدف التعادل لجنوى.

وحصل جوان جيسوس مدافع نابولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 قبل أن يحصل على الإنذار الثاني ويطرد في الدقيقة 76.

تمكن أنطونيو فيرجارا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ونفذها هويلوند بنجاح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 49 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف الذي لم يلعب مباراة الجولة بعد.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة 23 في المركز الـ 14.