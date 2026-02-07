في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90

السبت، 07 فبراير 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

هويلوند - نابولي

فاز نابولي على منافسه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل راسموس هويلوند (2) وسكوت مكتوميناي أهداف نابولي، بينما أحرز روسلان مالينوفسكي ولورينزو كولومبو ثنائية جنوى.

وافتتح مالينوفسكي النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

ثم تعادل هويلوند في الدقيقة 20، وبعد دقيقة واحدة تقدم مكتوميناي لفريق الجنوب.

وعاد كولومبو ليحرز هدف التعادل لجنوى.

وحصل جوان جيسوس مدافع نابولي على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 قبل أن يحصل على الإنذار الثاني ويطرد في الدقيقة 76.

تمكن أنطونيو فيرجارا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ونفذها هويلوند بنجاح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 49 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف الذي لم يلعب مباراة الجولة بعد.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة 23 في المركز الـ 14.

الدوري الإيطالي نابولي جنوى
نرشح لكم
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522935/في-مباراة-مجنونة-نابولي-يفوز-على-جنوى-في-90