مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون
السبت، 07 فبراير 2026 - 21:32
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت في التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أولمبيك ليون بالجولة 21 من الدوري الفرنسي على ملعب "لا بوجوار" معقل نانت.
ويقود هجوم نانت ثنائية مصطفى محمد وماتيوس أبيلون.
ويتواجد في التشكيل الأساسي المدافع الليبي علي يوسف القادم من الإفريقي التونسي.
ويحتل نانت المركز 16 برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات 12 هزيمة.
ويقع ليون في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصار و5 هزائم و3 تعادلات.
وجاء تشكيل نانت كالتالي:
حراسة المرمى: أنطوني لوبيز.
خط الدفاع: فابيان سينتيزون - علي يوسف - نيكولاس كوزا - جوهان ليبونات.
خط الوسط: محمد كابا - ريمي كابيلا - ديهامين تيبوبا - كيلفين أميان.
الهجوم: مصطفى محمد - ماتيوس أبيلون.
وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
نرشح لكم
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري