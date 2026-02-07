مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون

السبت، 07 فبراير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت في التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أولمبيك ليون بالجولة 21 من الدوري الفرنسي على ملعب "لا بوجوار" معقل نانت.

ويقود هجوم نانت ثنائية مصطفى محمد وماتيوس أبيلون.

ويتواجد في التشكيل الأساسي المدافع الليبي علي يوسف القادم من الإفريقي التونسي.

ويحتل نانت المركز 16 برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات 12 هزيمة.

ويقع ليون في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصار و5 هزائم و3 تعادلات.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز.

خط الدفاع: فابيان سينتيزون - علي يوسف - نيكولاس كوزا - جوهان ليبونات.

خط الوسط: محمد كابا - ريمي كابيلا - ديهامين تيبوبا - كيلفين أميان.

الهجوم: مصطفى محمد - ماتيوس أبيلون.

وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

