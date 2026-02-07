مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل

السبت، 07 فبراير 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

أبدى ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تعجبه من عدم حل قضية نيجريرا الشهيرة حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غدا الأحد في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "فيما يتعلق بقضية نيجريرا أعتقد أن لا أحد يفهم لماذا لا تزال أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية دون حل أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يقلق الكثيرين".

وأضاف "سأرى غدا العناصر المتاحة نحن ندرك تماما مدى صعوبة المباراة سواء بسبب الأجواء الحماسية أو بسبب جودة فريق فالنسيا لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا إذا أردنا حصد النقاط الثلاث".

وواصل "جميع الأظهرة متاحة لدي في مباراة الغد وسأوظفهم بأفضل طريقة أراها مناسبة للفوز بالمباراة هدفي هو اختيار اللاعب الذي سيقدم لنا أفضل أداء أمام الخصم ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على شغل مراكز متعددة".

وأردف "فالنسيا فريق عظيم دائما بتشكيلات رائعة ولاعبين ومدربين مميزين والمدينة نشعر فيها بمحبة جماهير ريال مدريد، لكن الفوز علينا يعد من أكبر التحديات التي تواجه أي فريق هذا الموسم".

وأكمل "من الصعب دائما الحديث عن النسب المئوية ومقدار التحسن الممكن، الوقت عامل حاسم وسنكرس أنفسنا بالكامل لاستخراج أفضل ما لدى اللاعبين لكي يفهموا بشكل متزايد ما عليهم فعله في الملعب".

وتابع "نحن في مرحلة العمل الجاد لقد شرحت ذلك سابقا الفرق الكبيرة تحتاج إلى إتقان العديد من الأمور للفوز".

وأتم "علينا أن نفكر جميعا بنفس الطريقة وهذا لا يتحقق إلا بالعمل الجاد والمثابرة، ركزنا هذا الأسبوع على مواصلة التحسن في جميع الجوانب وما زلنا بعيدين عن بلوغ كامل إمكانياتنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصارا و3 تعادلات وهزيميتين.

أربيلوا ريال مدريد الدوري الإسباني
مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل ساعة | الكرة الأوروبية
