مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري

السبت، 07 فبراير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بتحقيق الانتصار اليوم أمام سندرلاند وأنه يستعد لعشاء سعيد وسيشاهد قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول.

وحقق أرسنال انتصارا كبيرا أمام سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي "أنجزنا مهمتنا اليوم، سأتناول عشاء سعيد الليلة وسأشاهد مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليفربول".

أخبار متعلقة:
"صدارة بس".. أرسنال يقسو على سندرلاند بثلاثية ويحقق رقما قياسيا تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات

وواصل "من الصعب جدا فهم مشاعر فيكتور جيوكيريس، هو ينظر إليك ولا تعرف ما يدور في داخله وهو يسعى باستمرار لتطوير أدائه".

وأردف "انا سعيد للغاية بالفوز سعيد بالأداء الرائع والحفاظ على نظافة الشباك".

وأتم "عندما يرون التشكيل ولا يجدون جيوكيريس يتحدث الجميع، أحب شخصيته وطريقة تعامله مع جميع المباريات فهو لديه رغبة صادقة لمساعدة الفريق".

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على سندرلاند بثلاثية.

أرسنال بالفوز على سندرلاند حقق رقما قياسيا جديدا بعدم الخسارة في 44 مباراة متتالية على ملعبه أمام الفرق الصاعدة حديثا.

فيما تعرض سندرلاند للهزيمة الثالثة في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الفرنسي ريجيس لو بري.

وبهذا الفوز، مدد أرسنال سجله الخالي من الهزائم أمام سندرلاند في المواجهات المباشرة إلى 14 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز التاسع.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
نرشح لكم
في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل تقرير: روما يفاوض ديبالا وبيليجريني لتجديد العقد بشرط خاص روسينيور: سعيد لـ بالمر.. ولا يوجد بداية أفضل من ذلك لي مع تشيلسي سباليتي: لا أرى فرقا حقيقيا بين الأساسيين والبدلاء في يوفنتوس فليك: نستمتع بالانتصار على مايوركا ثم سنركز على مباراة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل شبيبة القبائل – محيوس يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: روما يفاوض ديبالا وبيليجريني لتجديد العقد بشرط خاص ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. شوط أول سلبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522930/مؤتمر-أرتيتا-أنجزنا-المهمة-وأستعد-لمشاهدة-قمة-الدوري