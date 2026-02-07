مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بتحقيق الانتصار اليوم أمام سندرلاند وأنه يستعد لعشاء سعيد وسيشاهد قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول.

وحقق أرسنال انتصارا كبيرا أمام سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي "أنجزنا مهمتنا اليوم، سأتناول عشاء سعيد الليلة وسأشاهد مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليفربول".

وواصل "من الصعب جدا فهم مشاعر فيكتور جيوكيريس، هو ينظر إليك ولا تعرف ما يدور في داخله وهو يسعى باستمرار لتطوير أدائه".

وأردف "انا سعيد للغاية بالفوز سعيد بالأداء الرائع والحفاظ على نظافة الشباك".

وأتم "عندما يرون التشكيل ولا يجدون جيوكيريس يتحدث الجميع، أحب شخصيته وطريقة تعامله مع جميع المباريات فهو لديه رغبة صادقة لمساعدة الفريق".

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على سندرلاند بثلاثية.

أرسنال بالفوز على سندرلاند حقق رقما قياسيا جديدا بعدم الخسارة في 44 مباراة متتالية على ملعبه أمام الفرق الصاعدة حديثا.

فيما تعرض سندرلاند للهزيمة الثالثة في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الفرنسي ريجيس لو بري.

وبهذا الفوز، مدد أرسنال سجله الخالي من الهزائم أمام سندرلاند في المواجهات المباشرة إلى 14 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز التاسع.