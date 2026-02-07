روسينيور: سعيد لـ بالمر.. ولا يوجد بداية أفضل من ذلك لي مع تشيلسي

عبر ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي عن سعادته بفوز فريقه على ولفرهامبتون ومواصلة تحقيق الانتصارات معه في الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي بفضل أهداف بالمر الثلاثة "هاتريك" ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري مع مدربه الجديد ليام روسينيور.

وقال روسينيور عبر بي بي سي: "الشوط الأول كان ضغطنا جيدا جدا وتحركاتنا بالكرة كانت مميزة، ووضعنا أنفسنا في موقف قوي للغاية، في الشوط الثاني كنا نريد أكثر، لكن معاييرنا تراجعت. الأمر كان صعبًا لأن الظروف لم تكن مثالية، سواء بسبب أرضية الملعب أو الأمطار. كان يومًا صعبًا على الفريقين، لكن بشكل عام أنا سعيد جدًا بحصد ثلاث نقاط خارج ملعبنا".

وأضاف "حافظنا على الكرة ومررنا بشكل جيد وتمكنا من الهجوح جيدا وعندما فعلنا ذلك بدا الفريق قويًا جدًا".

وعن كول بالمر قال: "بالطبع أنا سعيد من أجل كول بالمر، كان هناك الكثير من الحديث عنه وعن مدى سعادته، واليوم بدا سعيدًا بتسجيله ثلاثة أهداف. كان بإمكاننا تسجيل المزيد في الشوط الأول، وعلينا أن نواصل التطور".

وأكمل "هناك الكثير من الإيجابيات، لكني أريد أن نركز دائمًا على ما يمكن تحسينه. لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء أمام فريق قوي مثل ليدز".

وتابع حديثه عن بالمر: "كول يعشق لعب كرة القدم، وأنا أحب مشاهدته. ليس هو فقط، بل الفريق كله. عندما يكون اللاعبون في حالتهم الذهنية الصحيحة ويقدمون المطلوب، فهم مجموعة مميزة للغاية. كول بالتأكيد لاعب نريده دائمًا في الملعب، ونأمل أن يحافظ على لياقته في الفترة المقبلة".

وأشار "مع كامل الاحترام لخصمنا، فقد قدموا شوطًا ثانيًا جيدًا وجعلوا الأمور صعبة علينا وأرسلوا كرات عديدة داخل منطقة الجزاء، لكن تلك اللحظات جاءت بسبب أخطائنا. فقدنا الكرة بسهولة، على عكس الشوط الأول الذي كنا فيه أكثر دقة في التمرير، وهي أمور يجب أن نعمل على تحسينها مستقبلا".

وعن تحقيقه الفوز في أول أربع مباريات له في الدوري أتم تصريحاته: "هل يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟ عندما تتولى تدريب نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي، فأنت ترغب في بداية قوية، وأعتقد أننا حققنا ذلك. ما زال أمامنا الكثير لنقدمه، وهو أمر مثير للغاية بالنظر إلى إمكانيات الفريق. طالما نواصل التحسن ونحن نحقق الانتصارات، فسأكون مديرًا فنيًا سعيدًا جدًا".

