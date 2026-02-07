"صدارة بس".. أرسنال يقسو على سندرلاند بثلاثية ويحقق رقما قياسيا

السبت، 07 فبراير 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

مارتن زوبيميندي - أرسنال ضد سندرلاند

حافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على سندرلاند بثلاثية.

وفاز أرسنال على سندرلاند 3-0 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال بالفوز على سندرلاند حقق رقما قياسيا جديدا بعدم الخسارة في 44 مباراة متتالية على ملعبه أمام الفرق الصاعدة حديثا.

فيما تعرض سندرلاند للهزيمة الثالثة في آخر عشر مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الفرنسي ريجيس لو بري.

وبهذا الفوز، مدد أرسنال سجله الخالي من الهزائم أمام سندرلاند في المواجهات المباشرة إلى 14 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي على مرمى سندرلاند بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر ديكلان رايس هدفا مبكرا في الدقائق الأولى بعد عرضية متقنة حولها بضربة رأسية مرت بجوار مرمى سندرلاند.

وكاد ديكلان رايس أن يفتتح التسجيل بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح مارتين زوبيميندي في تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية منخفضة ارتطمت بالقائم القريب وسكنت الشباك في الدقيقة 42.

ونجح فيكتور جيوكيريس في تسجيل الهدف الثانيفي الدقيقة 66 مستغلا تمريرة كاي هافيرتز.

وسجل المهاجم السويدي هدفه في مباراتين متتاليتين بالدوري للمرة الأولى، قبل أن يختتم الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة صنعها جابرييل مارتينيلي.

