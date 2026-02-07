الرابع على التوالي.. تشيلسي يضرب ولفرهامبتون بـ"هاتريك" بالمر

قاد كول بالمر فريقه لتشيلسي لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي وذلك بالانتصار على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف.

وفاز تشيلسي بفضل أهداف بالمر الثلاثة "هاتريك" ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري مع مدربه الجديد ليام روسينيور.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 8 في المركز الأخير.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء حصل عليها جواو بيدرو وسجل منها بالمر الهدف الأول.

ثم أضاف بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء ثانية.

وأكمل بالمر الثلاثية في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كوكوريا.

أما هدف ولفرهامبتون الوحيد جاء في الدقيقة 55 عن طريق تولو أروكوداري.

وأصبح بالمر أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هاتريك في الشوط الأول فقط 3 مرات، وذلك أمام كل من إيفرتون وبرايتون وولفرهامبتون.

