برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك

السبت، 07 فبراير 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

أعرب برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة بنتائج الفريق الأخيرة وتحقيق الانتصارات المتتالية.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز عبر بي إن سبورتس: "كانت لدينا فترات سيئة هذا الموسم ولكن كانت الأجواء دائما إيجابية، الآن أصبح الأمر لا يصدق بعدما عدنا للطريق الصحيح. هذه هى كرة القدم تتغير من مباراة إلى أخرى".

وأضاف "الأمور أصبحت أفضل بسبب الأفكار الصائبة، والحرية التي منحها مايكل كاريك للاعبين، لقد اخبرته أنه سيكون مدربا جيدا، وهو يبرهن ذلك".

وأتم "الجميع يعرف حجم الضغوط في مانشستر يونايتد. إنه ناد عريق ولكن كاريك حمل الألقاب عندما كان لاعبا ويعلم جيدا التطلعات المطلوبة من جماهير النادي، وماذا يحتاج هذا الفريق".

وسجل بريان مبومو، وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد حقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، إذ فاز على مانشستر سيتي وأرسنال وفولام وتوتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

