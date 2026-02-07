مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو

السبت، 07 فبراير 2026 - 18:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

عدي الدباغ - مران الزمالك

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بزامبيا، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء بطل زامبيا، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بدور كل لاعب في الملعب.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء الغد للحفاظ على صدارة المجموعة.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين لتفادي التعرض للإجهاد، وأدى الفريق فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والفنية وقسم معتمد جمال اللاعبين لعدة مجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الكونفدرالية زيسكو معتمد جمال
