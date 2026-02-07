باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا

تغلب فريق باور ديناموز الزامبي على منافسه نهضة بركان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل رونيل مانيانجا وبرينس مومبا ثنائية باور ديناموز.

وافتتح مانيانجا النتيجة في الدقيقة 47 من صناعة دانييل أدوكو، ثم أنهى مومبا آمال نهضة بركان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من صناعة تشيفوندو مفاسي.

وبتلك النتيجة ضمن بيراميدز صدارة مجموعته والتأهل لدور ربع النهائي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نهضة بركان وصيفا بـ 7 نقاط بالتساوي مع باور ديناموز الثالث.

ويتذيل ريفيرز يوناتيد المجموعة بنقطة واحدة.

ويتفوق بيراميدز على نهضة بركان وباور ديناموز في المواجهات المباشرة، إذ انتصر على الأول بثلاثة أهداف دون رد والمباراة الأخرى تعادل دون أهداف.

وانتصر بيراميدز على باور ديناموز بهدف وسيلاقيه مجددا في الجولة الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة خضمه ريفيرز يونايتد في الجولة الخامسة غدا الأحد.