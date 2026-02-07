توضيح من سفارة مصر في المغرب بشأن تأشيرات جمهور الجيش الملكي لحضور مباراة الأهلي

أصدرت السفارة المصرية في المغرب بيانا توضح خلاله حقيقة رفض طلبات جمهور الجيش الملكي المغربي للحصول على تأشيرة مصر من أجل تشجيع فريقها ضد الأهلي.

وجاء بيان السفارة كالآتي:

تهدي سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية اطيب تحياتها، وتتشرف بالافادة بما يلي اتصالا بما تم تداوله إعلاميا بشأن طلبات مشجعين نادي الجيش الملكي للحصول على تاشيرة دخول للأراضي المصرية لحضور مباراة النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي 13/12 فبراير في القاهرة:

1- لم تتلق السفارة المصرية طلبات التأشيرات الخاصة بمشجعين نادي الجيش الملكي إلا يوم الخميس 5 فبراير وذلك بعد باستيفاء المستندات المطلوبة من جانب شركة السياحة التي تقدمت بها بما يشمل معلومات حول حجوزات رحلات الطيران وتتحمل تلك الشركة المسؤلية الكاملة في التأخير في تقديم طلبات التأشيرة، اخذا في الاعتبار علمها الكامل بالإجراءات المتبعة في ضوء تعاملها السابق مع السفارة.

2 فور تلقي القسم القنصلي بالسفارة المصرية للطلبات وكافة المستندات والمعلومات المطلوبة وذلك وفقا للإجراءات المتبعة تم التعامل معها بشكل فوري وتم منح كافة التأشيرات اليوم الجمعة.

6 فبراير وفي وقت قياسي مقارنة بالفترة الزمنية العادية للتعامل مع تلك الطلبات.

3 تنفي السفارة المصرية بشكل قاطع رفض أي طلبات تأشيرات تم التقدم بها مع المستندات المطلوبة السليمة أو وجود أي طلبات معلقة لم يتم التعامل معها.

-4 تحرص السفارة المصرية كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين من دولة المغرب الشقيقة للسفر إلى مصر بما في ذلك لحضور الفعاليات الرياضية الكبري.

5- في هذا السياق، تود السفارة التأكيد على الاجراءات التي سبق لها الاعلان عنها في شهر اكتوبر الماضي من حيث امكانية المواطنين المغاربة الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية بشكل مباشر من مختلف المنافذ البرية والبحرية في حالة حصولهم على إقامات أو تأشيرات سارية مستخدمة من دول ،شنغن أمريكا كندا، بريطانيا ،اليابان، أستراليا، نيوزيلندا بالإضافة إلى المقيمين بدول الخليج.

وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط هذه المناسبة لتعرب عن خالص تحياتها.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 15 فبراير الجاري.