توضيح من سفارة مصر في المغرب بشأن تأشيرات جمهور الجيش الملكي لحضور مباراة الأهلي

السبت، 07 فبراير 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي - الجيش الملكي

أصدرت السفارة المصرية في المغرب بيانا توضح خلاله حقيقة رفض طلبات جمهور الجيش الملكي المغربي للحصول على تأشيرة مصر من أجل تشجيع فريقها ضد الأهلي.

وجاء بيان السفارة كالآتي:

تهدي سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية اطيب تحياتها، وتتشرف بالافادة بما يلي اتصالا بما تم تداوله إعلاميا بشأن طلبات مشجعين نادي الجيش الملكي للحصول على تاشيرة دخول للأراضي المصرية لحضور مباراة النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي 13/12 فبراير في القاهرة:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع بيراميدز بشأن بوبو الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو

1- لم تتلق السفارة المصرية طلبات التأشيرات الخاصة بمشجعين نادي الجيش الملكي إلا يوم الخميس 5 فبراير وذلك بعد باستيفاء المستندات المطلوبة من جانب شركة السياحة التي تقدمت بها بما يشمل معلومات حول حجوزات رحلات الطيران وتتحمل تلك الشركة المسؤلية الكاملة في التأخير في تقديم طلبات التأشيرة، اخذا في الاعتبار علمها الكامل بالإجراءات المتبعة في ضوء تعاملها السابق مع السفارة.

2 فور تلقي القسم القنصلي بالسفارة المصرية للطلبات وكافة المستندات والمعلومات المطلوبة وذلك وفقا للإجراءات المتبعة تم التعامل معها بشكل فوري وتم منح كافة التأشيرات اليوم الجمعة.

6 فبراير وفي وقت قياسي مقارنة بالفترة الزمنية العادية للتعامل مع تلك الطلبات.

3 تنفي السفارة المصرية بشكل قاطع رفض أي طلبات تأشيرات تم التقدم بها مع المستندات المطلوبة السليمة أو وجود أي طلبات معلقة لم يتم التعامل معها.

-4 تحرص السفارة المصرية كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين من دولة المغرب الشقيقة للسفر إلى مصر بما في ذلك لحضور الفعاليات الرياضية الكبري.

5- في هذا السياق، تود السفارة التأكيد على الاجراءات التي سبق لها الاعلان عنها في شهر اكتوبر الماضي من حيث امكانية المواطنين المغاربة الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية بشكل مباشر من مختلف المنافذ البرية والبحرية في حالة حصولهم على إقامات أو تأشيرات سارية مستخدمة من دول ،شنغن أمريكا كندا، بريطانيا ،اليابان، أستراليا، نيوزيلندا بالإضافة إلى المقيمين بدول الخليج.

وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط هذه المناسبة لتعرب عن خالص تحياتها.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 15 فبراير الجاري.

May be an image of text

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو الأهلي يكشف موعد عودة الفريق للقاهرة عقب مواجهة شبيبة القبائل مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل
أخر الأخبار
الرابع على التوالي.. تشيلسي يضرب ولفرهامبتون بـ"هاتريك" بالمر 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك: ليس لدينا مدرب للكرات الثابتة رغم الهدف في توتنام 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري 31 دقيقة | الكرة المصرية
"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522912/توضيح-من-سفارة-مصر-في-المغرب-بشأن-تأشيرات-جمهور-الجيش-الملكي-لحضور-مباراة-الأهلي