خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع بيراميدز بشأن بوبو

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع بيراميدز بشأن ضم محمد رضا "بوبو".

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، غدا الأحد 8 فبراير.

وحسبما علم FilGoal.com سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز بشكل نهائي.

وأتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع بيراميدز، وكذلك مع اللاعب بعقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أندية المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا طلبت الحصول على خدمات بوبو في انتقالات يناير. (طالع التفاصيل)

بوبو البالغ من العمر 25 عاما، انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت (مودرن فيوتشر بمسماه القديم) في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

بوبو خاض هذا الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وبدأ لاعب وسط بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.