خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز

تلقى محمد رضا بوبو لاعب وسط بيراميدز، 3 عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن أندية المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا طلب الحصول على خدمات بوبو في انتقالات يناير.

وينتظر مسؤولو الأندية الثلاثة قرار نادي بيراميدز بشأن اللاعب، حسبما علم FilGoal.com

بوبو البالغ من العمر 25 عاما، انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت (مودرن فيوتشر بمسماه القديم) في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

بوبو خاض هذا الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وبدأ لاعب وسط بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.