خبر في الجول - 3 أندية تطلب ضم بوبو من بيراميدز

الخميس، 15 يناير 2026 - 18:51

كتب : عمرو نبيل

محمد رضا "بوبو" - بيراميدز

تلقى محمد رضا بوبو لاعب وسط بيراميدز، 3 عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد رضا

النادي : بيراميدز

الدوري المصري

وعلم FilGoal.com أن أندية المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا طلب الحصول على خدمات بوبو في انتقالات يناير.

وينتظر مسؤولو الأندية الثلاثة قرار نادي بيراميدز بشأن اللاعب، حسبما علم FilGoal.com

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد كما كشف في الجول.. بوبو من بيراميدز إلى سيراميكا تحديد موعد لقاء بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر

بوبو البالغ من العمر 25 عاما، انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت (مودرن فيوتشر بمسماه القديم) في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

بوبو خاض هذا الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وبدأ لاعب وسط بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.

بيراميدز محمد رضا بوبو
نرشح لكم
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري جلوبو: بديل سيمنيو.. بورنموث يتوصل لاتفاق لضم موهبة فاسكو دا جاما جلوبو: اقتراح من وست هام للموافقة على بيع باكيتا لـ فلامنجو بعد 90 دقيقة.. الجونة يضم مطاوع من مودرن سبورت الصفقة الثانية.. حازم العسكري من زد إلى المقاولون العرب قطبا جدة يتنافسان على حارس النصر الثالثة في قطر.. آدم وناس يزامل أكرم توفيق في الشمال
أخر الأخبار
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 20 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري 58 دقيقة | الدوري المصري
بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521339/خبر-في-الجول-3-أندية-تطلب-ضم-بوبو-من-بيراميدز