انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) سندرلاند.. 3 نقاط ثمينة
السبت، 07 فبراير 2026 - 17:00
كتب : FilGoal
نهاية المباراة
ق90+4 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي أرسنال
ق66 فيكتور جيوكريس يسجل الهدف الثاني
الشوط الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق44 تسديدة قوية من كاي هافيرتز تمر قريبة بجوار مرمى سندرلاند.
ق29 تسددية صاروخية من ديكلان رايس تمر قريبة من مرمى سندرلاند
ق1 ديكلان رايس يهدر هدفا مبكرا بعد ضربة رأسية ممتقنة مرت بجوار مرمى سندرلاند
انطلاق المباراة
