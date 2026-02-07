انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) سندرلاند.. 3 نقاط ثمينة
السبت، 07 فبراير 2026 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وسندرلاند بالدوري الإنجليزي.
لمتابعة مباراة أرسنال وسندرلاند دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق90+4 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي أرسنال
ق66 فيكتور جيوكريس يسجل الهدف الثاني
الشوط الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق44 تسديدة قوية من كاي هافيرتز تمر قريبة بجوار مرمى سندرلاند.
ق29 تسددية صاروخية من ديكلان رايس تمر قريبة من مرمى سندرلاند
ق1 ديكلان رايس يهدر هدفا مبكرا بعد ضربة رأسية ممتقنة مرت بجوار مرمى سندرلاند
انطلاق المباراة
نرشح لكم
اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد ليفربول يعلن إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي