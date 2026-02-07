انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) سندرلاند.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 07 فبراير 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

أرسنال ضد سندرلاند

نهاية المباراة

ق90+4 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي أرسنال

ق66 فيكتور جيوكريس يسجل الهدف الثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة قوية من كاي هافيرتز تمر قريبة بجوار مرمى سندرلاند.

ق29 تسددية صاروخية من ديكلان رايس تمر قريبة من مرمى سندرلاند

ق1 ديكلان رايس يهدر هدفا مبكرا بعد ضربة رأسية ممتقنة مرت بجوار مرمى سندرلاند

انطلاق المباراة

أرسنال سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز
