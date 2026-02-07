الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو

واصل قطار مانشستر يوناتيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنام بثنائية.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بريان مبومو، وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد.

وتعرض كريستيان روميرو مدافع توتنام للطرد عند الدقيقة 30 بعد تدخل متهور على كاسيميرو.

مانشستر يونايتد حقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، إذ فاز على مانشستر سيتي وأرسنال وفولام وتوتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

سنحت أولى فرص مانشستر يونايتد عندما هيأ ديوجو دالوت الكرة إلى ماتيوس كونيا، الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر برونو فيرنانديز فرصة أخرى بعدما سدد بعيدا عن المرمى إثر تمريرة من أماد ديالو.

وتفاقمت أزمات توتنام بطرد قائد الفريق كريستيان روميرو، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل متهور على كاسيميرو في الدقيقة 30.

وسدد الدولي الكاميروني بيران مبومو بهدوء وسط الزحام إلى الزاوية السفلى، مسجلا الهدف الأول لمانشستر يونيتد في الدقيقة 37.

ونفذ برونو فيرنانديز كرة ثابتة إلى القائم البعيد وصلت إلى لوك شو، الذي لعب عرضية أرضية حولها أماد ديالو إلى الشباك من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعدها فقد لوك شو الكرة ليمنح تشافي سيمونز فرصة التسديد، لكن الحارس سيني لامينس تصدى لتسديدة قوية من الدولي الهولندي.

وعاد التسلل لينقذ توتنهام مجددا في الدقيقة 65، بعدما استغل ماتيوس كونيا تمريرة خاطئة من فيكاريو ومرر الكرة إلى فيرنانديز، لكن الأخير كان متجاوزا آخر مدافع بوضوح قبل تمرير الكرة، التي انتهت بتسجيل كونيا هدفا ألغي بداعي التسلل.

ومرر ديوجو دالوت كرة رائعة إلى رونو فيرنانديز، الذي أنهى الهجمة بنجاح في شباك توتنام بالدقيقة 81.

وكاد مبومو أن يضيف الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى توتنام.

