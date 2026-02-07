الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو

السبت، 07 فبراير 2026 - 16:47

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد توتنام

واصل قطار مانشستر يوناتيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنام بثنائية.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بريان مبومو، وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد.

وتعرض كريستيان روميرو مدافع توتنام للطرد عند الدقيقة 30 بعد تدخل متهور على كاسيميرو.

مانشستر يونايتد حقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، إذ فاز على مانشستر سيتي وأرسنال وفولام وتوتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

لا يتوفر وصف.

وصف المباراة

سنحت أولى فرص مانشستر يونايتد عندما هيأ ديوجو دالوت الكرة إلى ماتيوس كونيا، الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر برونو فيرنانديز فرصة أخرى بعدما سدد بعيدا عن المرمى إثر تمريرة من أماد ديالو.

وتفاقمت أزمات توتنام بطرد قائد الفريق كريستيان روميرو، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل متهور على كاسيميرو في الدقيقة 30.

وسدد الدولي الكاميروني بيران مبومو بهدوء وسط الزحام إلى الزاوية السفلى، مسجلا الهدف الأول لمانشستر يونيتد في الدقيقة 37.

ونفذ برونو فيرنانديز كرة ثابتة إلى القائم البعيد وصلت إلى لوك شو، الذي لعب عرضية أرضية حولها أماد ديالو إلى الشباك من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعدها فقد لوك شو الكرة ليمنح تشافي سيمونز فرصة التسديد، لكن الحارس سيني لامينس تصدى لتسديدة قوية من الدولي الهولندي.

وعاد التسلل لينقذ توتنهام مجددا في الدقيقة 65، بعدما استغل ماتيوس كونيا تمريرة خاطئة من فيكاريو ومرر الكرة إلى فيرنانديز، لكن الأخير كان متجاوزا آخر مدافع بوضوح قبل تمرير الكرة، التي انتهت بتسجيل كونيا هدفا ألغي بداعي التسلل.

ومرر ديوجو دالوت كرة رائعة إلى رونو فيرنانديز، الذي أنهى الهجمة بنجاح في شباك توتنام بالدقيقة 81.

وكاد مبومو أن يضيف الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى توتنام.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال مانشستر يونايتد
نرشح لكم
اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد ليفربول يعلن إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي
أخر الأخبار
كرة قدم أمريكية – سياتل هوكس يتوج بالسوبر بول أمام نيو إنجلاند باتريوتس 17 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا ساعة | كرة يد
في واقعة سقوط المصعد باللاعبين.. اتحاد الكرة يدعم بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التجربة السابعة.. الرياضية: إقالة كارينيو من تدريب الرياض السعودي ساعة | سعودي في الجول
ستاد رين الفرنسي يقرر إيقاف مدربه ومساعديه كإجراء تأديبي ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/522906/الرابع-على-التوالي-قطار-مانشستر-يونايتد-يدهس-توتنام-بثنائية-مبومو-وبرونو