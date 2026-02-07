تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي
السبت، 07 فبراير 2026 - 15:58
كتب : FilGoal
يقود الثنائي جابرييل جيسوس وفيكتور جيوكيريس تشكيل أرسنال في مواجهة سندرلاند.
ويلعب أرسنال أمام سندرلاند في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات معقل الجانرز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
الدفاع: ريكاردو كالافيوري – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يورين تيمبر
الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – كاي هافيرتز
الهجوم: نوني مادويكي – جابرييل جيسوس. - لياندرو تروسار.
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.
