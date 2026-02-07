تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي

السبت، 07 فبراير 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - جابريال جيسوس

يقود الثنائي جابرييل جيسوس وفيكتور جيوكيريس تشكيل أرسنال في مواجهة سندرلاند.

ويلعب أرسنال أمام سندرلاند في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات بعد قطع إعارته لنوتنجهام.. أياكس يضم زينشينكو من أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: ريكاردو كالافيوري – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – كاي هافيرتز

الهجوم: نوني مادويكي – جابرييل جيسوس. - لياندرو تروسار.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) سندرلاند.. الثالث يضيع الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) توتنام.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - كونيا ومبومو يقودان مانشستر يونايتد.. وثلاثي في دفاع توتنام إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري 3 دقيقة | الكرة المصرية
"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم أحمد الشيخ 58 دقيقة | الدوري المصري
توضيح من سفارة مصر في المغرب بشأن تأشيرات جمهور الجيش الملكي لحضور مباراة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
برشلونة يعلن انسحابه من دوري "سوبر ليج" ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 الأهلي يعلن ضم كامويش 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522905/تشكيل-أرسنال-جيسوس-يقود-الهجوم-أمام-سندرلاند-وهافيرتز-أساسي