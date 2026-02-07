تشكيل أرسنال - جيسوس وجيوكيريس يقودان الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي

السبت، 07 فبراير 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - جابريال جيسوس

يقود الثنائي جابرييل جيسوس وفيكتور جيوكيريس تشكيل أرسنال في مواجهة سندرلاند.

ويلعب أرسنال أمام سندرلاند في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات بعد قطع إعارته لنوتنجهام.. أياكس يضم زينشينكو من أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: ريكاردو كالافيوري – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – كاي هافيرتز

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل جيسوس.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. هدف مبكر يضيع الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) توتنام.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - كونيا ومبومو يقودان مانشستر يونايتد.. وثلاثي في دفاع توتنام إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم رقم تاريخي ينتظر جيمس ميلنر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال مايوركا.. بداية المباراة 56 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. هدف مبكر يضيع 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرابع على التوالي.. قطار مانشستر يونايتد يدهس توتنام بثنائية مبومو وبرونو 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - جيسوس وجيوكيريس يقودان الهجوم أمام سندرلاند.. وهافيرتز أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر ساعة | رياضات أخرى
أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي 2 ساعة | الكرة المصرية
انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) توتنام.. 3 نقاط ثمينة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 الأهلي يعلن ضم كامويش 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522905/تشكيل-أرسنال-جيسوس-وجيوكيريس-يقودان-الهجوم-أمام-سندرلاند-وهافيرتز-أساسي