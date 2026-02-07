الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو

أعلن نادي الزمالك توفير طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو يونايتد.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي على ملعب الأخير غدا الأحد بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار الزمالك إلى أن النادي قد نجح في توفير طائرة خاصة لتقل الفريق مباشرة عقب خوض مباراة زيسكو.

ومن المقرر أن يعود الزمالك للقاهرة منتصف ليل الإثنين بتوقيت القاهرة عقب مواجهة زيسكو مباشرة.

ويلعب الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كان من المقرر إقامتها يوم الخميس ولكن تم تقديم موعدهابسبب مواجهة الزمالك لكايزر تشيفز يوم السبت 14 فبراير.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة مجموعته بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يحتل زيسكو المركز الرابع بدون أي نقطة.