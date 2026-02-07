التشكيل - كونيا ومبومو يقودان مانشستر يونايتد.. وثلاثي في دفاع توتنام

السبت، 07 فبراير 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

أعلن كل من مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد وتوماس فرانك مدرب توتنام تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنام على ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر يونايتد بكاسيميرو وكوبي ماينو في خط الوسط.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: أماد ديالو - بريان مبومو - ماتيوس كونيا.

ويلعب توتنام بتشافي سيمونز ودمينيك سولانكي في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل توتنام كالتالي:

الحارس: جويليلمو فيكاريو.

الدفاع: جواو بالينيا - كريستيان رومبيرو - ميكي فان دي فين.

الوسط: أرشي جراي - كونور كالاجير - بابي سار - ديستيني أودوجي.

الهجوم: ويلسون أودبيرت - دومينيك سولانكي - تشافي سيمونز.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل توتنام المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
