الأهلي يكشف موعد عودة الفريق للقاهرة عقب مواجهة شبيبة القبائل

أعلن النادي الأهلي موعد عودة فريقه للقاهرة عقب مواجهة شبيبة القبائل.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل مساء اليوم على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن البعثة ستتحرك مباشرة إلى مطار هواري بومدين عقب نهاية المباراة من أجل سرعة إنهاء كافة إجراءات المغادرة والعودة للقاهرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن كل من الجيش الملكي ويانج أفريكانز، بينما يحتل شبيبة القبائل المركز الرابع برصيد نقطتين.

وسيضمن الأهلي التأهل لدور ربع النهائي بشكل مباشر قبل جولة على النهاية في حال الفوز على شبيبة القبائل.