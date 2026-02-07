مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة

السبت، 07 فبراير 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش لاعب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك على ضرورة تحقيق الفريق الفوز في المباراتين المتبقيتين من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي غدًا على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.

وقال الونش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد مهمة جدًا ونعلم زيسكو جيدًا لأننا واجهناه في بداية دور المجموعات".

وواصل "نعلم أن زيسكو لديه نقاط قوة ولابد من احترام المنافس الذي يملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن لم يحالفهم الحظ في بعض المباريات".

وأكمل "الزمالك يهدف للفوز في كل مباراة سواء على ملعبه أو خارجه ونسعى لتحقيق الفوز غدًا للحفاظ على الصدارة والتأهل رسميًا لربع النهائي".

وتابع "تابعنا زيسكو ونعرف أن لاعبين من الفريق انتقلا للدوري المصري والفريق يملك لاعبين مميزين، ومعتمد جمال عقد جلسات معنا لشرح نقاط القوة في المنافس ونتطلع لتحقيق الفوز وتحقيق المطلوب".

وأتم "تواجد الزمالك في الصدارة ليس مقياسًا لنهاية المنافسة مع المصري وكايزر تشيفز لأن هناك 6 نقاط أخرى وقد يتغير شكل المجموعة ولابد من الفوز في المباراتين المقبلتين لحسم التأهل وتصدر المجموعة".

ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كايزر تشيفز والمصري، بينما يحتل زيسكو المركز الأخير دون أي نقاط.

الزمالك زيسكو محمود حمدي الونش كأس الكونفدرالية الإفريقية
