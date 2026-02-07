مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى

يرى معتمد جمال مدرب الزمالك أن مباراة فريقه ضد زيسكو ستحدد بشكل كبير متصدر المجموعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة زيسكو مهمة جدًا في مشوار الزمالك بكأس الكونفدرالية".

وواصل "الزمالك استعد جيدًا للمباراة وهدفنا الفوز ثم الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التالية للتأهل كمتصدر للمجموعة لأن ذلك سيجعل الطريق أسهل نسبيًا عقب دور المجموعات".

وأكمل "هدفنا تحقيق الفوز غدًا وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ضد زيسكو، الزمالك يلعب على صدارة المجموعة منذ بداية البطولة وتعادل الفريق مع كايزر تشيفز أثر بعض الشيء على وضع الفريق لكن بعد ذلك نجحنا في اعتلاء الصدارة وهدفنا الحفاظ عليها".

وتابع "مشكلة إيقاف القيد تؤثر على أي فريق ولكننا نملك لاعبين على أعلى مستوى ونحن واثقون في اللاعبين المتواجدين في الفريق وقدرتهم على تحقيق المطلوب".

وشدد "زيسكو يملك لاعبين على مستوى جيد وشاهدت العديد من المباريات لهم ولكن صادفهم سوء حظ، وأتمنى أن تكون المباراة جيدة من الناحية الفنية".

وأتم "مباراة زيسكو ستحدد بشكل كبير من سيتصدر المجموعة وسط المنافسة مع المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يحتل زيسكو المركز الأخير بدون نقاط.