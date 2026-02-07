مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل
السبت، 07 فبراير 2026 - 10:42
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026.
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
بورنموث × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ولفرهامبتون × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بيرنلي × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
فولام × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أرسنال × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × برينتفورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
برشلونة × ريال مايوركا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
إشبيلية × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
جنوى × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
فيورنتينا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
لانس × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
بريست × لوريان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نانت × أولمبيك ليون.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الألماني
ماينز × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فرايبورج × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
سانت باولي × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هايدنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
دوري أبطال إفريقيا
باور ديناموز × نهضة بركان.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
بترو أتلتيكو × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
الجيش الملكي × يانج أفريكانز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
شبيبة القبائل × الأهلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
