مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بورنموث × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ولفرهامبتون × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بيرنلي × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

فولام × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أرسنال × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × برينتفورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

برشلونة × ريال مايوركا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

إشبيلية × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

جنوى × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

فيورنتينا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

لانس × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

بريست × لوريان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نانت × أولمبيك ليون.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

ماينز × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز × نهضة بركان.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

بترو أتلتيكو × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

الجيش الملكي × يانج أفريكانز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

شبيبة القبائل × الأهلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

