مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل

السبت، 07 فبراير 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أخبار متعلقة:
جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة تقرير: اتحاد جدة يستعد لتقديم احتجاج على مشاركة عبد الله الحمدان مع النصر

مانشستر يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بورنموث × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ولفرهامبتون × تشيلسي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بيرنلي × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

فولام × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أرسنال × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × برينتفورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × ريال أوفييدو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

برشلونة × ريال مايوركا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

إشبيلية × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

جنوى × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

فيورنتينا × تورينو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

لانس × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

بريست × لوريان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نانت × أولمبيك ليون.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

ماينز × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

سانت باولي × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هايدنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز × نهضة بركان.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

بترو أتلتيكو × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

الجيش الملكي × يانج أفريكانز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

شبيبة القبائل × الأهلي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي برشلونة الدوري الإنجليزي دوري أبطال إفريقيا الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق   في الجول يكشف سبب غياب الشيبي وماييلي أمام ريفيرز يونايتد
أخر الأخبار
مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: إيقاف القيد يؤثر على أي فريق.. ونملك لاعبين على أعلى مستوى ساعة | الكرة الإفريقية
فيكتور فونت: لابورتا يبدو وكأنه ضد أساطير برشلونة.. ومن غير المقبول غياب الشفافية ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 7 فبراير - مانشستر يونايتد ضد توتنام.. والأهلي يواجه شبيبة القبائل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة 11 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: اتحاد جدة يستعد لتقديم احتجاج على مشاركة عبد الله الحمدان مع النصر 11 ساعة | سعودي في الجول
جوارديولا.. النشأة التي قادته للدفاع عن القضية الفلسطينية 11 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522893/مواعيد-مباريات-السبت-7-فبراير-مانشستر-يونايتد-ضد-توتنام-والأهلي-يواجه-شبيبة-القبائل