دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

خاض فريق الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على استاد حسين آيت أحمد، الذي يحتضن مواجهة شبيبة القبائل.

ويلعب الأهلي غدا أمام شبيبة القبائل الجزائري في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص ييس توروب، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح لهم أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا على صعوبة مواجهة شبيبة القبائل الذي يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

أخبار متعلقة:
وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل كهربا: أتمنى أن أعود للأهلي.. ولدي عروضا من مصر والعراق والإمارات

وقام اللاعبون بأداء تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف المعد البدني جاكوب ويليام، وأعقبها تدريبات خاصة بالكرة، كما أجرى الجهاز الفني عدة فقرات خاصة للاعبين بالكرة.

فيما قاد كاي ستيفانسن مدرب حراس المرمى، مرانا خاصا للحراس المتواجدين برفقة الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏كرة قدم‏‏

وعلى هامش المران، حرص ييس توروب المدير الفني، على عقد جلسة سريعة مع معاونيه إمري سابيتس، وجون مولبي، وعادل مصطفى، من أجل التشاور حول بعض النقاط الفنية المهمة استعدادًا للمباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل غدًا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق   في الجول يكشف سبب غياب الشيبي وماييلي أمام ريفيرز يونايتد الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا
أخر الأخبار
إيسترن كومباني لـ في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با 37 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا 45 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522882/دوري-أبطال-إفريقيا-اجتماع-توروب-وتدريبات-بدنية-تحضيرا-لمواجهة-شبيبة-القبائل