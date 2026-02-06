دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويخوض بيراميدز مرانا وحيدا في نيجيريا على ملعب المباراة في السادسة مساء السبت، لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت القائمة عودة فاخوري، وباسكال فيري صفقتي الفريق الجديدتين.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي بيراميدز عقب العودة من نيجيريا أمام إنبي يوم الأربعاء 11 فبراير في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري.

ويستضيف بعدها بيراميدز منافسه باور ديناموز في القاهرة يوم السبت 14 فبراير في ختام دور المجموعات، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير بالجولة 18 لبطولة الدوري.