دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 22:32

كتب : بسام أبو بكر

عودة الفاخوري لاعب بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويخوض بيراميدز مرانا وحيدا في نيجيريا على ملعب المباراة في السادسة مساء السبت، لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

أخبار متعلقة:
انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما الثالث على التوالي.. حسام أشرف يقود سموحة لفوز قاتل أمام بيراميدز في الدوري

وضمت القائمة عودة فاخوري، وباسكال فيري صفقتي الفريق الجديدتين.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي بيراميدز عقب العودة من نيجيريا أمام إنبي يوم الأربعاء 11 فبراير في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري.

ويستضيف بعدها بيراميدز منافسه باور ديناموز في القاهرة يوم السبت 14 فبراير في ختام دور المجموعات، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير بالجولة 18 لبطولة الدوري.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق   في الجول يكشف سبب غياب الشيبي وماييلي أمام ريفيرز يونايتد الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا
أخر الأخبار
إيسترن كومباني لـ في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با 37 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا 46 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - اجتماع توروب وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بعثة بيراميدز تصل نيجيريا تحضيرا لمواجهة ريفرز يونايتد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 انتهت أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي.. نقطة تضمن الصدارة
/articles/522881/دوري-أبطال-إفريقيا-بعثة-بيراميدز-تصل-نيجيريا-تحضيرا-لمواجهة-ريفرز-يونايتد