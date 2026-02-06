تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال المدير الفني للزمالك وذلك قبل مواجهة زيسكو الزامبي في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وسيقام المؤتمر الصحفي صباح السبت على استاد ليفي مواناواسا معقل الفريق الزامبي.

ويحضر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام فريق بطل زامبيا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار يوم الأحد من أجل ضمان التأهل للدور القادم في الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة بـ8 نقاط من انتصارين وتعادلين.

وفضل معتمد جمال التركيز على التدريبات الفنية حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق بعد رحلة سفر شاقة إلى زامبيا.

وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل المران على ملعب ليفي مواناواسا للحديث عن أهمية المباراة والحفاظ على صدارة المجموعة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الخططية التي تم تنفيذها لاحقا في التدريبات.

