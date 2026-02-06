لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو

وافق مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب نادي الزمالك بارتداء قمصان خاصة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يرتدي لاعبو الفريق القمصان قبل انطلاق المباراة بناء على الاتفاق مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي "كاف" .

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت لخوض المباراة كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.