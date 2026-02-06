مصدر مقرب من بلال عطية يكشف لـ في الجول آخر تطورات مفاوضات راسينج سانتاندير الإسباني

كشف مصدر مقرب من بلال عطية آخر تطورات انتقال لاعب الأهلي الشاب لـ راسينج سانتاندير الإسباني.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com : "من المقرر أن يتمم راسينج سانتاندير الإسباني اتفاقه مع الأهلي بشأن ضم بلال عطية يوم الأحد المقبل، على أن يحصل اللاعب على أوراقه من السفارة الإسبانية أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين".

وأوضح "بلال عطية سيتم قيده في فريق تحت 19 عاما بنادي راسينج سانتاندير، لأن القيد ممتد في هذه الفئة حتى يوم 28 فبراير، لكنه سيتدرب مع الفريق الأول وفقا للاتفاق مع النادي الإسباني".

ويقترب بلال عطية من الانتقال لنادي راسينج سانتاندير بعدما قضى بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وينشط نادي راسينج في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويتصدر المسابقة بعد مرور 23 جولة ويقترب من العودة للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

أما الفريق الثاني لنادي راسينج فيطلق عليه "رايو كانتابريا" ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ب.